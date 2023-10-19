Убийство сына Намина и его тещи в Подмосковье произошло из-за ссоры – СМИ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Убийство сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и его тещи в Подмосковье произошло из-за ссоры, сообщает газета "Известия".

По словам собеседника издания, двойное убийство произошло 18 октября в период с 15:00 до 23:00. Приемный сын Намина Роман Микоян сначала поссорился с бабушкой. В результате ссоры он якобы не менее одного раза ударил ее ножом в область головы и не менее четырех раз – в область груди.

После этого, по данным СМИ, подозреваемый вышел во двор дома со своим братом, где произошла следующая ссора. В ходе конфликта Микоян якобы нанес брату не менее 11 ударов ножом в область спины, левой кисти и груди.

Случившееся также прокомментировала первая жена Намина, директор Театра музыки и драмы Анна Исаева. По ее словам, музыкант уже давно не общался с приемным сыном. Женщина сказала, что Роман всегда был "странным, психически нестабильным мальчиком". Она уточнила, что приемный сын Намина никогда не был связан ни с театральной деятельностью, ни с кино.

"Родной сын был прекрасный мальчик, замечательный. Он как раз из мира кино. Он окончил университет в Нью-Йорке сценографический. Талантливый, хороший мальчик, добрый и очень нежный", – рассказала Исаева.

Бывшая жена музыканта назвала произошедшее "кошмарным сном".

В свою очередь, консьержка подозреваемого в убийстве охарактеризовала его как неконфликтного и "очень хорошего человека".

"Очень хороший человек, добросовестный. Относится к фамилии хорошо, к жильцам, подъезду. Я его пьяным не видела, не то что под наркотиками", – сообщает Life.ru.

По словам женщины, сам Намин в гости к приемному сыну не приезжал, а брат Романа делал это крайне редко. Консьержка заявила, что семья подозреваемого постоянно находится дома и за город не уезжает.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские смогли задержать его, однако пока не выяснили мотивы преступления. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

В СМИ заявили, что мотивом убийства могли быть имущественные разногласия.

После случившегося Намин назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

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