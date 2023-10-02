Мужчина поджег жену в Хабаровском крае

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Мужчина из Хабаровска, находящийся в нетрезвом состоянии, облил свою жену бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Инцидент случился в одном из дачных домов СНТ "Озерки" в районе села Черная Речка Хабаровского района. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с женой облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице.

Зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении 41-летнего жителя Хабаровска. Его обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство с особой жестокостью"). Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

Ранее сообщалось, что жителя Омска убили, когда тот заступился за своих соседок по дому. Его ударили молотком, а позже добили телевизором. Подозреваемый задержан.