Петербуржец зарезал жену, а потом пытался покончить с собой

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе. Подозреваемый по этому делу ее муж. Сейчас он находится в больнице после попытки самоубийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что мужчина в ходе конфликта с супругой нанес ей множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран женщина скончалась на месте. После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью.

В правоохранительных органах отметили, что о случившемся сообщил ребенок, который обнаружил мать на кухне. Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь. Мужчина в это время находился в ванной.

По предварительной информации, причиной убийства могла стать ревность.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Щелкова напал с ножом на собственного сына во время конфликта. В отношении 66-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.