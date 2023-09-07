Житель подмосковного Щелкова напал с ножом на сына

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Житель подмосковного Щелкова напал с ножом на собственного сына во время конфликта. Главное следственное управление СК РФ по региону рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В отношении 66-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"4 сентября в вечернее время суток обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в Щелкове, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему сыну кухонным ножом множественные удары в область шеи", – говорится в публикации.

Правоохранители уточнили, что пострадавший 45-летний мужчина обратился к соседям, которые вызвали медиков. Его оперативно доставили в больницу.

Специалисты осмотрели место, где произошел конфликт, и забрали орудие преступления. Кроме того, будут проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Следователи намерены просить суд арестовать нападавшего.

Ранее уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, произошедшей в Электростали. В драку были вовлечены около 40 сотрудников склада Wildberries.

В региональном главке МВД заявили, что по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".



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