07 сентября, 16:47Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный отдел по Таганскому району СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"). Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
Установлено, что 7 сентября 2023 года 35-летний мужчина во время ссоры с незнакомым мужчиной такого же возраста несколько раз ударил его ножом в живот. Инцидент произошел около дома на улице Нижней Радищевской в Москве
По данным следствия, пострадавший был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.
Напавшего мужчину задержали в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Скоро в отношении него изберут меру наказания.
В конце августа уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, произошедшей в подмосковной Электростали. В драку были вовлечены около 40 сотрудников склада Wildberries.
В региональном главке МВД заявили, что по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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