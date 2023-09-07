СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный отдел по Таганскому району СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"). Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что 7 сентября 2023 года 35-летний мужчина во время ссоры с незнакомым мужчиной такого же возраста несколько раз ударил его ножом в живот. Инцидент произошел около дома на улице Нижней Радищевской в Москве

По данным следствия, пострадавший был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

Напавшего мужчину задержали в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Скоро в отношении него изберут меру наказания.

В конце августа уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, произошедшей в подмосковной Электростали. В драку были вовлечены около 40 сотрудников склада Wildberries.

В региональном главке МВД заявили, что по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".



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