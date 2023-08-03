Более 10 человек получили травмы при нападении с ножом в пригороде Сеула

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Злоумышленник напал на граждан с ножом в южнокорейском городе Соннам, который находится недалеко от Сеула. Об этом пишет Yonhap.

По информации издания, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

Ранее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Гонконге, в результате чего погибла одна женщина, еще одна получила травмы. Инцидент произошел на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood.

Отмечалось, что одна из пострадавших получила не менее 20 ножевых ранений. Обеих девушек госпитализировали, однако одна из них скончалась от полученных травм в больнице. Позже полиция задержала подозреваемого. У злоумышленника изъяли нож с лезвием длиной около 15 сантиметров.