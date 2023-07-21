Три человека пострадали после нападения мужчины с ножом в Копенгагене

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41-летний мужчина ранил ножом трех человек около центра психиатрии Glostrup в Копенгагене. Об этом сообщается на странице местных правоохранительных органов в Twitter.

"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый в нападении мужчина задержан. Он будет оставаться в отделе полиции до допроса, который назначен на 22 июля.

Ранее неизвестный напал с ножом на детский сад в китайской провинции Гуандун. В результате происшествия погибли шесть человек: учитель дошкольного заведения, двое родителей и трое детей. Одного ребенка и двух взрослых 25-летний злоумышленник ранил при входе в детсад.



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