Воспитанник спецшколы порезал двоих сверстников в Приморском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

16-летний воспитанник спецшколы Уссурийска в Приморском крае порезал двоих сверстников, а после сбежал. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. Между учениками спецшколы случился конфликт. Один из подростков нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью, заявили в СК. Правоохранители задержали подозреваемого.

По данным следствия, после происшествия пятеро воспитанников самовольно покинули территорию спецшколы, но были найдены. СК продолжает расследование, будет дана правовая оценка действиям сотрудникам учреждения.

По данным МВД по Приморскому краю, в результате инцидента 15-летнего и 16-летнего подростков госпитализировали с различными травмами.

"Устанавливаются причины и условия, приведшие к самовольному уходу детей из места постоянного пребывания", – говорится в телеграм-канале министерства.

Ранее сообщалось, что ученик порезал преподавателя в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. После инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили все занятия.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии