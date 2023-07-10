Ученик нанес ножевые ранения преподавателю в школе на западе Англии – СМИ

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Ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Англии, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы графства Глостершир.

"Лицо старше 18 лет было доставлено в больницу с подозрением на ножевое ранение после инцидента в школе Тьюксбери. Мы были вызваны примерно в 09:10 (11:10 по московскому времени. – Прим. ред.) сегодня (в понедельник. – Прим. ред.) после сообщений о том, что ученик совершил нападение на учителя", – заявили в полиции.

По данным правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан.

Из-за ЧП в школе отменили занятия. В настоящее время на месте инцидента работают полицейские и врачи. Также на время закрыли начальную школу, которая находится по соседству, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом в начальной школе шведского города Эскильстуна. В результате нападения пострадали несколько человек.

Немногим позже полиция задержала двоих подозреваемых в связи с нападением в спортивном комплексе школы в Эскильстуне.

По данным СМИ, в школе произошел конфликт между двумя группами молодежи, около 20 человек с каждой стороны. В результате этого пострадали четверо 15-летних подростков. Кроме того, госпитализация понадобилась троим ученикам.

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