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17:13

Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в нападении в школе в шведской Эскильстуне

Фото: ТАСС/ZUMA

Полиция задержала двоих подозреваемых в связи с нападением в спортивном комплексе школы в Эскильстуне в Швеции. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СМИ, в школе произошел конфликт между двумя группами молодежи, около 20 человек с каждой стороны. В результате этого пострадали четверо 15-летних подростков, заявляла полиция. Также шведский телеканал TV4 передавал, что госпитализация понадобилась троим ученикам.

1 июня сообщалось, что неизвестный напал с ножом в начальной школе шведского города Эскильстуна. Правоохранители развернули в учебном учреждении полицейскую операцию.

Ранее ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. Это произошло в поселке Иловля Волгоградской области.

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