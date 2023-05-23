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Выпускник ударил ножом одноклассницу на линейке под Волгоградом – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. Это произошло в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что жизни девушки ничего не угрожает.
В марте старшеклассница ранила ножом ученика московской школы. Следствие установило, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
В апреле жительница башкирского села Хайбуллинского напала с ножом на спящую дочь, после чего была отправлена в психиатрическую клинику. Сообщалось, что проснувшаяся от боли девочка смогла пресечь действия матери и позвать на помощь отца, который, ворвавшись в комнату, выхватил нож из рук женщины.
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