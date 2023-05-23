Выпускник ударил ножом одноклассницу на линейке под Волгоградом – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. Это произошло в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что жизни девушки ничего не угрожает.

В марте старшеклассница ранила ножом ученика московской школы. Следствие установило, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

В апреле жительница башкирского села Хайбуллинского напала с ножом на спящую дочь, после чего была отправлена в психиатрическую клинику. Сообщалось, что проснувшаяся от боли девочка смогла пресечь действия матери и позвать на помощь отца, который, ворвавшись в комнату, выхватил нож из рук женщины.