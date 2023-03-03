Старшеклассница ранила ножом ученика московской школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученица одной из столичных школ в ходе конфликта на бытовой почве ранила другого учащегося острым предметом, сообщает пресс-служба СК. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи, они опрашивают директора, учителя и очевидцев произошедшего.

Конфликт между учащимися произошел в школе на улице Каховке. Следствие установило, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты.

По информации ТАСС, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника 2009 года рождения за учащейся 2006 года рождения. На месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних. В правоохранительных органах рассказали, что 17-летняя школьница ранила 14-летнего ученика перочинным ножом. Врачи диагностировали у него порез спины длиной два сантиметра.

7 февраля 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

Девочка пришла в сознание и начала дышать без ИВЛ 8 февраля.



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