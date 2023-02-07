Ученица попала в больницу после поножовщины в школьном туалете в Химках

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Школьница в Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей. Главное управление МВД РФ по Московской области рассказало о происшествии на своем официальном сайте.

Уточняется, что образовательное учреждение находится на улице Парковой.

"Между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно выехали на место происшествия, они намерены выяснить обстоятельства данного инцидента.

Следователи завели уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.

Специалисты в настоящее время допрашивают свидетелей.

В прокуратуре отметили, что ссора произошла между пятиклассницами во время перемены. Они начали выяснять отношения около 11:00 в школьном туалете. Одна из девочек нанесла другой колото-резаные ранения ножом, который она принесла из дома. В надзорном ведомстве также добавили, что пострадавшей в больнице оказывается вся необходимая помощь.

Ранее суд арестовал подростка, который изрезал ножом 16-летнюю школьницу в Свердловской области. Инцидент произошел из хулиганских побуждений возле дома на улице Земледелия в Екатеринбурге.

В региональном управлении МВД пояснили, что на жительницу поселка Исток под Екатеринбургом напал 15-летний подросток.

Мать школьника обвинила в произошедшем одноклассников. По ее словам, школьники травили ее сына и подвергали насмешкам.



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