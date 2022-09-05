В Свердловской области арестовали изрезавшего 16-летнюю школьницу подростка

14:36
Фото: СУ СК по Свердловской области
Суд арестовал подростка, который изрезал ножом 16-летнюю школьницу в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Молодой человек заключен под стражу до 1 ноября.
По данным следствия, днем 2 сентября обвиняемый нанес несколько ножевых ранений незнакомой 16-летней девушке. Инцидент произошел из хулиганских побуждений возле дома по улице Земледелия в Екатеринбурге.
"В связи с тем, что девушка оказала нападавшему активное сопротивление и ей своевременно была оказана медицинская помощь, несовершеннолетняя осталась жива", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "и" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").
В региональном управлении МВД пояснили, что на 16-летнюю жительницу поселка Исток под Екатеринбургом напал 15-летний подросток.
Мать школьника обвинила в произошедшем одноклассников, передает Ura.ru со ссылкой на источник в следственных органах. По ее словам, школьники травили ее сына и подвергали насмешкам.
"По ее словам, семья не виновата, только коллектив", – объяснил источник.
Другой собеседник из города Березовского, где учится подозреваемый, рассказал, что над мальчиком никто не издевался. Ребенок якобы был тихим и спокойным.
"1 сентября посетил торжественную линейку, потом гулял с другом, побывал у бабушки в гостях. Вероятно, родительница просто хочет отвести все претензии от семьи и свалить вину на школу", – сказал знакомый с ситуацией источник.
Отец девушки рассказал, что его дочь не была знакома с подозреваемым, а сообщения о "любовных разборках" он назвал чушью. Мужчина добавил, что читал объяснение мальчика, который показал, где выбросил нож. Он отметил, что куртка напавшего подростка была в крови.
"Он не стал отрицать. Его спросили, зачем он это сделал. Он сказал, что вышел от бабушки и просто захотел кого-нибудь убить. Сел на лавочку и увидел девочку, похожую на ту, которая его в школе обижала, видимо", – передает Е1.ru слова отца девочки.
Ранее сообщалось, что житель Москвы выбил зубы своей семилетней дочери, когда та плакала из-за голода. По данным СМИ, девочка голодала и много плакала, что раздражало отца. В результате мужчина пнул малышку в голову. После удара у девочки выпали зубы, изо рта струей потекла кровь.
По информации СМИ, в семье есть еще двое детей, которых мужчина периодически избивает.
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