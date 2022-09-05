Женщина устроила стрельбу по стаканчикам у роддома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал LiveCorr

Женщина устроила стрельбу по стаканчикам на территории Московского областного перинатального центра на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает "Мослента".

Согласно размещенному в Сети видео, женщина вышла из машины на территории роддома и открыла стрельбу по стаканчику из-под кофе.

В региональном управлении МВД отметили, что проверяют информацию о произошедшем. При этом там добавили, что пока не получали никаких сообщений.

Ранее сообщалось, что пассажир столичного метро распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо мужчине. Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро.

