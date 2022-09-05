Пассажир метро Москвы распылил содержимое баллончика в двух мужчин

Пассажир столичного метро распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пассажиру. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро.

Потерпевший вышел на станции "Выставочная", а злоумышленник начал его преследовать. Однако в какой-то момент он потерял его из виду, перепутал с другим человеком и распылил в его сторону содержимое баллончика.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 29-летний приезжий. Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 213 и статье 116 Уголовного кодекса России. Подозреваемому выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что семь человек получили различные травмы в результате драки на 2-й Магистральной улице в центре Москвы, полиция организовала проверку по данному факту.

Инцидент произошел 24 августа около 21:30. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. Участники конфликта были задержаны и доставлены в участок.

