Пассажир метро Москвы распылил содержимое баллончика в двух мужчин

10:24
Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро.
Потерпевший вышел на станции "Выставочная", а злоумышленник начал его преследовать. Однако в какой-то момент он потерял его из виду, перепутал с другим человеком и распылил в его сторону содержимое баллончика.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 29-летний приезжий. Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 213 и статье 116 Уголовного кодекса России. Подозреваемому выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что семь человек получили различные травмы в результате драки на 2-й Магистральной улице в центре Москвы, полиция организовала проверку по данному факту.
Инцидент произошел 24 августа около 21:30. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. Участники конфликта были задержаны и доставлены в участок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: