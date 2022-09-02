Суд арестовал руферов, забравшихся на высотку в центре Москвы

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Пресненский суд Москвы арестовал руферов, которые забрались на высотное здание на Кудринской площади. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Уточняется, что 11 молодым людям назначен административный арест на срок до 2 до 11 суток. Еще одна девушка, которая также участвовала в подъеме, получила наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

12 руферов, забравшихся на крышу сталинской высотки на Кудринской площади, были задержаны сотрудниками МВД в четверг, 1 сентября.

В отношении правонарушителей составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Полицейские отпустили молодых людей с условием явки в суд.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух мужчин, прыгнувших с парашютом с 48 этажа жилого дома в Москве.