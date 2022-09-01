Полицейские задержали 12 руферов, забравшихся на крышу жилого здания Москвы

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В Москве 12 руферов, представителей современной субкультуры, задержали сотрудники полиции. Нарушители забрались на крышу сталинской высотки на Кудринской площади, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию утром поступило сообщение о людях, которые поднялись на высотное здание. Сотрудники МВД задержали 12 человек и доставили их для выяснения ситуации в отдел", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Полицейские отпустили их с условием явки в суд, где будут рассмотрены материалы дела. Руферам грозит штраф и административный арест на 15 суток.

Ранее в МВД заявили, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на юго-востоке Москвы. По данным управления, злоумышленник зашел за потерпевшей в дом на Волгоградском проспекте. В лифте он начал угрожать ей ножом, выхватил мобильный телефон и попытался скрыться, выбежав из подъезда.