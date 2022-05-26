Полиция задержала москвичей, прыгнувших с парашютом с колеса обозрения на ВДНХ

Четыре человека, прыгнувших с парашютами с колеса обозрения на ВДНХ, задержала полиция. Правонарушителей, забравшихся на строящееся колесо, заметили сотрудники патрульно-постовой службы.

Молодые люди совершили прыжок с высоты 140 метров и после приземления были сразу же задержаны. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, возраст нарушителей – от 26 до 35 лет. В их отношении составлены протоколы по двум административным статьям "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта", а также "Мелкое хулиганство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

