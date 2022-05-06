Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре Мадрида – СМИ

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Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре Мадрида. Об этом сообщает El Mundo.

Причины происшествия пока не установлены. Информация о пострадавших в результате взрыва в столице Испании также не приводится.

Ранее взрыв произошел на судне, находящемся на верфи в районе Тузла в Стамбуле. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.

