Женщина погибла при взрыве бомбы в микроавтобусе в Афганистане – СМИ

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Женщина погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле.

По данным представителя командующего афганской столицей Халида Задрана, слова которого приводит агентство Reuters, еще три пассажира получили ранения.

Инцидент произошел 30 апреля. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство" (ИГ).

Ранее 30 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф. Это произошло, когда верующие совершали намаз.

До этого взрыв произошел в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Пострадали не менее 30 человек.