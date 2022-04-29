Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула

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Количество погибших в результате взрыва в мечети Кабула превысило 50, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 пострадавших.

Несколько дней назад произошел взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, число погибших составило 30, пострадавших – 80.

Взрыв прогремел в мечети, когда верующие совершали намаз. Это произошло в оживленном районе города.