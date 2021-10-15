Семь человек погибли при взрыве в шиитской мечети на юге Афганистана – СМИ

12:56
Фото: AP Photo/Sidiqullah Khan
Не менее семи человек погибли, 13 пострадали в результате теракта в мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Asvaka.
При этом источник в местной больнице сообщил РИА Новости, что погибли 25 человек, еще не менее 20 пострадали.
Отмечается, что террорист-смертник активировал взрывное устройство в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар – Биби-Фатима. Оно сработало в толпе прихожан, пришедших совершить пятничную молитву.
8 октября в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел мощный взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад, в результате которого погибли порядка 100 человек, десятки получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения.
До этого сообщалось о теракте у входа в мечеть в Кабуле. Происшествие случилось во время похоронного обряда, там находилась большая группа людей.
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