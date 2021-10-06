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Один человек погиб в результате взрыва в мечети в Афганистане. Об этом сообщает RT.

Происшествие случилось в среду вечером в провинции Хост.

"14 были ранены в результате взрыва в мечети в провинции Хост", – говорится в сообщении.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее в МИД РФ призвали продолжать борьбу с терроризмом в Афганистане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что необходимо продолжить совершать действия, которые направлены на искоренение терроризма в Афганистане.