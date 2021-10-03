В Кабуле произошел взрыв у входа в мечеть

16:15
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
У входа в мечеть в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает портал Ariana News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Саида Хости.
Происшествие случилось во время похоронного обряда, там находилась большая группа людей. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в результате взрыва погибли 12 человек и 32 пострадали.
Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в Нижнем Новгороде в жилом доме на улице Гайдара, 18. В результате инцидента пострадали два человека. Ранения получили 50-летние мужчина и женщина. У них диагностировано 35 и 95 процентов ожогов тела соответственно. Помощь им оказывают в ожоговом центре ПИМУ.
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