В МИД РФ призвали продолжать борьбу с терроризмом в Афганистане

Фото: ТАСС/AP/Rahmat Gul

После теракта у входа в мечеть в Кабуле Москва отмечает необходимость дальнейшей борьбы с терроризмом в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в результате теракта, совершенного группировкой ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), по предварительным данным, погибли 19 человек и свыше 30 были ранены.

"Осуждаем совершенный теракт. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова подчеркнула, что необходимо продолжить совершать действия, которые направлены на искоренение терроризма в Афганистане.

"Соответствующие заверения были даны руководством движения талибов ("Талибан", запрещено в РФ), которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Теракт в Кабуле произошел 3 октября. Взрыв прогремел у входа в мечеть во время похоронного обряда. Во время происшествия на участке находилась большая группа людей.