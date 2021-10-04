В МИД РФ призвали продолжать борьбу с терроризмом в Афганистане

19:27
Фото: ТАСС/AP/Rahmat Gul
После теракта у входа в мечеть в Кабуле Москва отмечает необходимость дальнейшей борьбы с терроризмом в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в результате теракта, совершенного группировкой ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), по предварительным данным, погибли 19 человек и свыше 30 были ранены.
"Осуждаем совершенный теракт. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – приводит слова дипломата ТАСС.
Захарова подчеркнула, что необходимо продолжить совершать действия, которые направлены на искоренение терроризма в Афганистане.
"Соответствующие заверения были даны руководством движения талибов ("Талибан", запрещено в РФ), которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", – отметила официальный представитель МИД РФ.
Теракт в Кабуле произошел 3 октября. Взрыв прогремел у входа в мечеть во время похоронного обряда. Во время происшествия на участке находилась большая группа людей.
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