В Госдепе осудили планы талибов возобновить практику казней в Афганистане

24 сентября, 23:40
Фото: Москва 24
Администрация Соединенных Штатов осудила планы радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) возобновить практику казней и телесных увечий за совершенные в Афганистане преступления. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев", – подчеркнул Прайс.
Как передает РИА Новости слова представителя Госдепартамента, подобные действия являются грубыми нарушениями прав человека.
"Мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях", – отметил Прайс.
Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
По мнению спикера, Россия имеет потенциал стать посредником между новым правительством Афганистана и членами ООН.
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