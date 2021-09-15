Никто не торопится с официальным признанием талибов – Лавров

10:15
Фото: AP Photo/Muhammad Farooq
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ), возглавившие Афганистан, пока не признаны ни одним государством, сообщает РИА Новости.
"Все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий. Но с официальным признанием пока еще никто не торопится", – отметил Лавров.
Также министр иностранных дел РФ сообщил, что Россия поддерживает с представителями запрещенного движения контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по Центральной Азии.
По словам Лаврова, пока прошло мало времени, чтобы делать выводы по новому афганскому правительству.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула проходила массовая эвакуация. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 7 сентября был объявлен состав временного правительства. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления Талибана и находящийся под санкциями ООН.
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