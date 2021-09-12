Париж отказывается признавать новое правительство Афганистана – МИД Франции

10:38
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Париж не собирается признавать сформированное представителями террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) новое правительство Афганистана, поскольку те не сдержали обещания, которые они дали мировому сообществу. Об этом в эфире телеканала France 5 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством. <...> Они (талибы. – Прим. ред.) говорили на протяжении последних дней, что они предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали", – объяснил дипломат.
По его словам, Франция требовала от "Талибана" обеспечить всем желающим беспрепятственный выезд из страны, дать доступ гуманитарной помощи, соблюдать права граждан, в частности, женщин, и прекратить сотрудничество с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Тем не менее, ничего из этого сделано не было.
Ле Дриан напомнил, что у Франции есть посол в Афганистане, однако контакты с талибами осуществляются только для решения различных технических вопросов, речи о признании при этом не идет. Он подчеркнул, что Париж ожидает от нового афганского правительства действий, поскольку страна нуждается в выстраивании международных отношений.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что практически всем странам придется разговаривать с "Талибаном". Позднее на необходимость диалога с радикальным движением обратил внимание генсек ООН Антониу Гутерреш. Он напомнил, что никому не выгоден экономический кризис в Афганистане.
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