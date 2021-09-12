Посол РФ в Кабуле сообщил, что Россия выстраивала отношения с талибами 8 лет

Фото: AP/TASS/Mohammad Asif Khan

Россия налаживала контакты с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на протяжении последних 7–8 лет, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат объяснил, что по этой причине новый этап развития Афганистана не стал неожиданностью для России.

"Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", – объяснил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что практически всем руководствам стран придется разговаривать с запрещенным в России террористическим движением "Талибан".

Позднее о необходимости диалога с талибами заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он также напомнил, что никому не выгоден экономический кризис в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.