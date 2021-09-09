Неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире – Путин

Как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность, до сих пор неизвестно. Об этом заявил Владимир Путин во время онлайн-саммита БРИКС.



Путин отметил, что новый виток кризиса в Афганистане вызван попытками внедрить ценности извне. И построить там так называемые демократические структуры с помощью тех моделей, которые не учитывают исторические особенности и традиции, которым следовали люди, заявил российский президент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.