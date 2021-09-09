Почти 1,6 млн москвичей подали заявления для участия в ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,6 миллиона жителей столицы подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

"Сегодня большой день для дистанционного электронного голосования. Москва перевалила за 1,5 миллиона. <...> Активность, с которой москвичи подают заявления, впечатляет", – приводит слова зампреда ЦИК Агентство "Москва".

Он добавил, что около 2 миллионов человек подали заявления с помощью "Мобильного избирателя". По словам Булаева, этот проект ЦИК не был самым серьезным по финансовой нагрузке, однако его польза для избирателя очень важна.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

