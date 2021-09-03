ЦИК РФ уточнила предельный срок для отложенного голосования на предстоящих выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центризбирком России внес изменение в порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах, уточнив, что срок для применения функции отложенного решения в Москве составит 24 часа. Указанный в документе "календарный день" был заменен на "24 часа", сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление ведомства.

"Участник ДЭГ может осуществить возврат к бюллетеню в течение 24 часов с момента первой по времени сессии анонимизации, но не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября 2021 года – до 20:00 по московскому времени", – говорится в тексте документа.

Уточняется, что окончательным решением избирателя будет считаться последний оставленный им голос.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

