В Общественном штабе рассказали, кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Вадим Ковалев рассказал, как будет обеспечиваться честность и прозрачность предстоящего голосования в столице.

Отдать свой голос на выборах, которые пройдут 17–19 сентября, горожане смогут на избирательных участках или онлайн на mos.ru.

"Я не перестану повторять, что именно люди – наш главный ресурс при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают нам обо всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке, они обеспечивают легитимность выборов", – рассказал Ковалев.

Для независимого наблюдения за сентябрьскими выборами Общественная палата Москвы создала Общественный штаб. В феврале начался набор желающих обеспечить честное и легитимное голосование. Сейчас в корпус наблюдателей записались 15 тысяч человек.

Перед выборами участники корпуса должны пройти обучение по обновленной онлайн- и офлайн-программе.

На сентябрьских выборах наблюдатели смогут впервые использовать новое приложение "Мобильный наблюдатель". С помощью смартфонов они смогут оперативно связываться со штабом.

В случае возникновения нестандартной ситуации на избирательном участке наблюдатель также сможет передать информацию через колл-центр. Анализировать все сообщения, поступающие в штаб, будет группа разбора, в которую входят члены Общественной палаты Москвы, представители политических партий, юристы, общественники.

Также, чтобы помочь наблюдателям в сложных ситуациях, на избирательные участки будет выезжать мобильная группа.

Кроме того, в Общественном штабе круглосуточно будут следить за выборами в видеоцентре. Сигнал обеспечат со всех участков Москвы. Для наблюдения за дистанционным голосованием будет работать электронный штаб. Именно здесь эксперты будут следить за статистикой и ходом онлайн-голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.