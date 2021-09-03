Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет рад появлению новых партий в Госдуме. Об этом министр сказал на марафоне российского общества "Знание".

"Даже если там (в Госдуме. – Прим. ред.) появятся дополнительные партии, я только буду рад этому, чтобы плюрализм расцветал", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

