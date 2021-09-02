Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он бы охотно брал боксеров на работу в дипломатическую службу, сообщает РИА Новости.
Так он ответил на вопрос, что бы он мог посоветовать спортсменам, которые рассматривают для себя работу дипломата.
"Если серьезно, милости просим. Если вы чувствуете тягу к дипломатической работе, надо себя попробовать. Но для этого придется и языки выучить, получить образование", – сказал министр.
Лавров добавил, что для того чтобы поступить на работу в МИД, необязательно заканчивать Дипломатическую академию или МГИМО.
"Мы принимаем ребят, девушек из университетов из Питера и Владивостока. Там главное – уровень знаний и качество этих знаний", – сказал министр.
Ранее Сергей Лавров призвал воспринимать историю со всеми сложностями и во всей полноте, а также беречь ее. По его мнению, нападки на фигуру Иосифа Сталина можно считать частью кампании по нападкам на итоги Второй мировой войны и прошлое России.
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