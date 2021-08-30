В МИД рассказали об исторической агрессии против России

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В последние годы Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.



По его словам, некоторые страны пытаются исказить историю, преследуя политические цели.

"Не переписать как-то, поскольку изучение истории – это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить в своих совершенно четких политических и геополитических целях", – рассказал Лукьянцев РИА Новости.

Он отметил, что ряд стран пытаются принизить значение и место России в системе международных отношений.

"Это не что иное, как политический шаг и политический метод противодействия нашей стране", – подчеркнул он.

Лукьянцев добавил, что на гражданских активистов за рубежом, занимающихся вопросами сохранения истории о достижениях РФ, пытаются оказать давление, их подвергают преследованиям.

Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые молодые люди в России в результате "промывания мозгов" начинают превозносить тех, кто убивал их дедов в годы Великой Отечественной войны.

Президент подчеркнул, что долгие годы массированной антироссийской пропаганды в странах Запада привели к тому, что память о советских воинах варварски стирается путем демонтажа мемориалов и захоронений. Он подчеркнул, что для борьбы с вирусом беспамятства необходима системная работа российских дипмиссий.

