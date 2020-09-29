Россия продолжит отстаивать память и правду о Второй мировой войне – Путин

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Россия продолжит отстаивать память о Второй мировой войне, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и РФ.

Президент подчеркнул, что будет сохранена память о том, "как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу".

"Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках", – заявил российский лидер.

В июне Путин выразил мнение, что западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну, но продвигают в образовательной среде и в СМИ другую идею.

"Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут", – отмечал президент.

По его мнению, западные страны стараются выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах.