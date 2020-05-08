Фото: Яков Халип. Ноктюрн на фронте.1943 год. Фото предоставлено Центром Фотографии имени братьев Люмьер
Проект "Письма Победы" собрал к 75-летию Победы более миллиона писем, которые россияне прислали на сайт pismapobedy.ru.
На данный момент это самый большой в истории онлайн-архив документов, в которых личные рассказы о том времени.
Сбор писем начался в прошлом году, на начальном этапе проект поддержало около 60 организаций – от МВД РФ до краеведческих объединений в регионах.
А с декабря проект был открыт для всех желающих. Тысячи людей загрузили на сайт письма из личных архивов. Многие актеры сделали запись некоторых писем, чтобы их можно было послушать. На сайте письма можно посмотреть и послушать.
Также переписка времен войны легла и в основу документального сериала на YouTube. В путешествия по памятным местам вместе с ведущим Максимом Виторганом отправились известные люди. Они читали письма, встречались с историками и свидетелями событий тех лет.
9 мая проект "Письма Победы" не заканчивается. Сбор писем будет продолжен. Все желающие смогут присоединиться, заполнив анкету на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что холдинг РЖД запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая горожане смогут посетить виртуальную экскурсию по музею "Поезда милосердия" на сайте Музея железных дорог. Также в этот день в 12:00 все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".
Коллекцию времен ВОВ собрал также онлайн-музей "Москва – с заботой об истории". Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.
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