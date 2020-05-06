Россиянам предложили 9 Мая спеть на самоизоляции "День Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиянам предложили 9 Мая спеть песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы", сообщает Агентство "Москва".
Исполнить знаменитую композицию предложат в рамках всероссийской акции #ПоемДеньПобеды.
Спеть можно будет после традиционной минуты молчания в 19:00, стоя на балконе или у окна и держа в руках традиционные штандарты либо фотографии с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.
По инициативе Минкультуры РФ и ассоциации "Духовое общество" имени Валерия Халилова к акции присоединятся музыканты и творческие коллективы.
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что композицию вместе с музыкантами в едином порыве исполнят все жители России.
"День Победы – это особая дата для каждой семьи в нашей стране. Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня в условиях самоизоляции участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды – это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших", – подчеркнула она.
Участникам акции предлагают снять видео с выступлением и выложить его в соцсети с хештегом #ПоемДеньПобеды.
Владимир Путин рассказал, что в День Победы состоится авиационный парад. В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах отгремит праздничный салют.
Также 9 Мая Путин возложит цветы к Вечному огню, а после ожидается обращение президента к россиянам.
Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.
28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.
В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
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