Названо время проведения онлайн-трансляции акции "Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк" запустят в регионах России в субботу, 9 мая, в 11:00 по местному времени. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление организаторов.

"Полагаю, что в 11:00 наша развернутая онлайн-платформа позволяет начать праздник на Дальнем Востоке и, перекатываясь по часовым поясам, по регионам России, прийти к 11 часам местного времени и начать акцию в каждом регионе", – заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Как считает общественный деятель, количество участников из-за непривычного формата не уменьшится. По словам Макарова, главная цель акции – передавать потомкам память о подвиге предков.

Ранее стало известно, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в онлайн-формате. Дата не меняется (9 мая), однако шествие сформируют в видеоряд из фотографий героев войны. В Москве его будут транслировать на медиаэкранах.

Как принять участие в акции "Бессмертный полк"

Кроме того, шествие можно будет посмотреть на официальном сайте акции или в онлайн-кинотеатре "Окко".

Форму для использования фотографии ветерана войны можно заполнить также на официальном сайте "Бессмертного полка", на портале "Банк памяти" или через специальные сервисы в социальных сетях. Заявки обрабатывают волонтеры. Кроме того, была запущена горячая линия по всем вопросам, связанным с онлайн-форматом.

