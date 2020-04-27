Названо время проведения онлайн-трансляции акции "Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк" запустят в регионах России в субботу, 9 мая, в 11:00 по местному времени. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление организаторов.
"Полагаю, что в 11:00 наша развернутая онлайн-платформа позволяет начать праздник на Дальнем Востоке и, перекатываясь по часовым поясам, по регионам России, прийти к 11 часам местного времени и начать акцию в каждом регионе", – заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.
Как считает общественный деятель, количество участников из-за непривычного формата не уменьшится. По словам Макарова, главная цель акции – передавать потомкам память о подвиге предков.
Ранее стало известно, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в онлайн-формате. Дата не меняется (9 мая), однако шествие сформируют в видеоряд из фотографий героев войны. В Москве его будут транслировать на медиаэкранах.
Как принять участие в акции "Бессмертный полк"
Кроме того, шествие можно будет посмотреть на официальном сайте акции или в онлайн-кинотеатре "Окко".
Форму для использования фотографии ветерана войны можно заполнить также на официальном сайте "Бессмертного полка", на портале "Банк памяти" или через специальные сервисы в социальных сетях. Заявки обрабатывают волонтеры. Кроме того, была запущена горячая линия по всем вопросам, связанным с онлайн-форматом.
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