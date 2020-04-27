"Бессмертный полк" запустил горячую линию по вопросам проведения акции онлайн

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"Бессмертный полк" запустил горячую линию по вопросам проведения акции в онлайн-формате. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя исполкома общероссийского общественного движения Артема Хуторского.

Он рассказал, что граждане, у которых возникли вопросы по работе платформы "Бессмертный полк – онлайн", могут обратиться по номеру +7 (800) 201-94-50. При этом Хуторской попросил отнестись с пониманием, если в первые дни дозвониться до специалистов удастся не с первого раза.

"Мы заранее приносим свои извинения за то, что кто-то не с первого раза сможет дозвониться. Например, если будут какие-то технические проблемы в первые дни запуска. Наша работа тоже осуществляется дистанционно", – подчеркнул Хуторской.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Видеошествие выведут на 200 медиаэкранов по Москве.

Помимо этого, партнером проекта выступит онлайн-кинотеатр "ОККО". Посмотреть трансляцию можно будет и на официальном сайте "Бессмертного полка". Технически шествие будет представлять из себя видеоряд фотографий ветеранов войны. Он будет формироваться автоматически на основе базы данных.

16 апреля Владимир Путин официально отложил подготовку к параду Победы и иным государственным мероприятиям по случаю праздника. Данное решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

