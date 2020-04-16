Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он поручил силовым ведомствам изменить график проведения торжественного мероприятия и отложить все запланированные торжества в связи с пандемией.
"До Дня Победы уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", – отметил Путин на встрече с членами Совета безопасности.
Глава государства заверил, что сделает все возможное, чтобы ветераны чувствовали заботу, передает РИА Новости.
По словам Путина, парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обязательно будет проведен в 2020 году. Также в обязательном порядке состоится шествие "Бессмертного полка".
Глава государства сообщил, что риски, связанные с распространением коронавируса, слишком высоки, а потому принято решение о переносе подготовки праздничных мероприятий.
"Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новых сил, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно", – подчеркнул президент.
Ранее представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что власти примут на рассмотрение обращение ветеранских организаций.
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