Просьба ветеранов перенести дату парада Победы будет рассмотрена – Песков

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Власти примут на рассмотрение обращение ветеранских организаций о переносе даты проведения парада в честь празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это обращение будет рассмотрено", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее к Владимиру Путину с соответствующей просьбой обратились представители российских объединений ветеранов. Они попросили перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

При этом российские власти допускали, что парад будет проведен не 9 мая. В то же время подчеркивалось, что торжественное мероприятие обязательно состоится. Окончательного решения по проведению парада Победы пока нет.