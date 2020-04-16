Парад Победы состоится в этом году – Матвиенко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Руководство страны примет решение о дате парада Победы в ближайшие дни, сообщила РИА Новости Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, парад состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

"Я могу точно сказать и заверить всех вас, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы, обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом", – заявила Матвиенко.

Ранее представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что власти примут на рассмотрение обращение ветеранских организаций.