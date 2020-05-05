Телеканал "Москва 24" и сервис Оkko покажут праздничный концерт "Песни Победы"

Фото: пресс-служба Оkko
Телеканал Москва 24 совместно с мультимедийным сервисом Okko 9 мая проведет трансляцию концерта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В онлайн-выступлении "Песни Победы" примут участие Uma2rman, Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич.
Трансляция состоится 9 мая в 17:00 в эфире Москвы 24 и в Okko на платформе show.okko.tv. Цель проекта "Песни Победы" – поиск нового звучания песен, любимых поколениями и исполненных современными музыкантами в дружеской атмосфере студии.
Самые известные композиции о войне и Великой победе прозвучат вживую. Зрителей ждут бессмертные строки песен "Темная ночь", "Смуглянка", "Давай закурим", "Последний бой", "На безымянной высоте" и многие другие.
Сергей Мазаев не только выступит сольно, но и подыграет на кларнете Петру Наличу. По его словам, лучшие моменты в жизни связаны связаны с песнями военных лет.
Группа Uma2Rman признает, что День Победы – главный праздник в году для них.
"Самое яркое воспоминание о празднике 9 мая – в детстве мы ходили на демонстрации, наш дедушка ходил с нами, весь в медалях и орденах", – рассказали участники группы.
Светлана Сурганова считает, что такие проекты должны увековечивать в сознании многих поколений подвиг наших соотечественников.
"Военные песни – это одни из самых искренних, глубоких, мелодичных песен, которые были сочинены в ту эпоху. В этих песнях есть что-то совершенно неповторимое", – подчеркнул Александр Ф. Скляр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: