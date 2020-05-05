Телеканал "Москва 24" и сервис Оkko покажут праздничный концерт "Песни Победы"

Фото: пресс-служба Оkko

Телеканал Москва 24 совместно с мультимедийным сервисом Okko 9 мая проведет трансляцию концерта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В онлайн-выступлении "Песни Победы" примут участие Uma2rman, Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич.

Трансляция состоится 9 мая в 17:00 в эфире Москвы 24 и в Okko на платформе show.okko.tv. Цель проекта "Песни Победы" – поиск нового звучания песен, любимых поколениями и исполненных современными музыкантами в дружеской атмосфере студии.

Самые известные композиции о войне и Великой победе прозвучат вживую. Зрителей ждут бессмертные строки песен "Темная ночь", "Смуглянка", "Давай закурим", "Последний бой", "На безымянной высоте" и многие другие.

Сергей Мазаев не только выступит сольно, но и подыграет на кларнете Петру Наличу. По его словам, лучшие моменты в жизни связаны связаны с песнями военных лет.

Группа Uma2Rman признает, что День Победы – главный праздник в году для них.

"Самое яркое воспоминание о празднике 9 мая – в детстве мы ходили на демонстрации, наш дедушка ходил с нами, весь в медалях и орденах", – рассказали участники группы.

Светлана Сурганова считает, что такие проекты должны увековечивать в сознании многих поколений подвиг наших соотечественников.



"Военные песни – это одни из самых искренних, глубоких, мелодичных песен, которые были сочинены в ту эпоху. В этих песнях есть что-то совершенно неповторимое", – подчеркнул Александр Ф. Скляр.