Организаторы рассказали, как стать участником "Бессмертного полка"

"Бессмертный полк" онлайн: расскажите о подвиге семьи

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" рассказали, что в акции могут участвовать и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов.

Для этого нужно оставить заявку на одной из этих площадок: 2020.polkrf.ru, sber9may.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app.

Поле с фотографией теперь можно оставить пустым, если снимков нет. Из формы заявки также исключили пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Кроме того, необязательно внесение даты рождения и смерти героя.

Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге своих ветеранов на своих страницах в соцсетях, добавив в посты хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.

Транслировать шествие будут на медиаэкранах России, в том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, "Победа", площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Помимо этого, шествие покажут на различных online-платформах, и на портале "Бессмертного полка России".

В этом году на фоне ситуации с коронавирусом акция пройдет в онлайн-формате. Пройти в таком строю 9 мая смогут все желающие.