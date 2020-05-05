Организаторы рассказали, как стать участником "Бессмертного полка"

"Бессмертный полк" онлайн: расскажите о подвиге семьи
Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" рассказали, что в акции могут участвовать и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов.
Для этого нужно оставить заявку на одной из этих площадок: 2020.polkrf.ru, sber9may.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app.
Поле с фотографией теперь можно оставить пустым, если снимков нет. Из формы заявки также исключили пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Кроме того, необязательно внесение даты рождения и смерти героя.
Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге своих ветеранов на своих страницах в соцсетях, добавив в посты хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.
Транслировать шествие будут на медиаэкранах России, в том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, "Победа", площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Помимо этого, шествие покажут на различных online-платформах, и на портале "Бессмертного полка России".
В этом году на фоне ситуации с коронавирусом акция пройдет в онлайн-формате. Пройти в таком строю 9 мая смогут все желающие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: