Стало известно время начала трансляций "Бессмертного полка"

13:25
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Онлайн-трансляции акции "Бессмертный полк" 9 мая начнутся около 11 утра, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Мы предполагаем, что трансляции начнутся в 11 часов по местному времени. И все те люди, которые присоединились, смогут увидеть портреты своих героев на медиаэкранах, в онлайн-форматах и на федеральных каналах", – приводит слова Амельченковой РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Шествие отменили в качестве меры профилактики распространения коронавируса.
Видеошествие выведут на 200 медиаэкранов по Москве. Помимо этого, партнером проекта выступит онлайн-кинотеатр "ОККО". Посмотреть трансляцию можно будет и на официальном сайте "Бессмертного полка". Технически шествие будет представлять из себя видеоряд фотографий ветеранов войны. Он будет формироваться автоматически на основе базы данных.
Ранее Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за пандемии коронавируса. Все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна.
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