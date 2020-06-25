Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину" – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну, но продвигают в образовательной среде и в СМИ другую идею, считает Владимир Путин.

"Конечно, и политики на Западе... они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это не известно, что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут", – президент.

По его мнению, западные страны стараются выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах.

Российский лидер отметил, что у них нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности.

"Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства. Ну и, конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне", – заключил президент.

Ранее сообщалось, что документы и предметы времен Великой Отечественной войны, которые москвичи передали Главархиву на хранение, можно посмотреть в онлайн-экспозиции.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что уже почти 200 тысяч человек стало посетителями виртуального музея. Она напомнила, что документы и предметы времен ВОВ можно посмотреть на сайте vov.mos.ru.

