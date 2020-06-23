Переданные москвичами документы ВОВ можно посмотреть в онлайн-музее

Фото: Главархив Москвы/лейтенант Н.В. Кривенко (второй слева) в День Победы. Австрия. 9 мая 1945 год.

Документы и предметы времен Великой Отечественной войны, которые москвичи передали Главархиву на хранение, можно посмотреть в онлайн-экспозиции. Уже почти 200 тысяч человек стали посетителями виртуального музея, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Акции "Москва с заботой об истории" уже больше года. Все это время жители передавали материалы времен ВОВ на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг. За это время удалось собрать около 7,5 тысячи документов и предметов горожан. Посмотреть эти материалы можно в виртуальном музее с 6 мая – и уже около 200 тысяч человек посетили онлайн-экспозицию", – рассказала вице-мэр.

Она напомнила, что документы и предметы времен ВОВ можно посмотреть на сайте vov.mos.ru.

По словам Раковой, чаще всего пользователи посещали разделы "События" и "Письма войны". В разделе "События" представлены ключевые политические и военные события, а также новости, которые сопровождаются газетными вырезками. В "Письмах войны" собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные актеры.

В музее собрано более шести тысяч документов: письма, дневники, газеты, справки, открытки и многие другие материалы. Также москвичи сдали на вечное хранение более тысячи предметов, среди которых – военная форма, полевые сумки, чемоданы, канцелярские принадлежности, предметы личного пользования, посуда, часы, бритвенные принадлежности, а также объемные модели орденов и медалей, в том числе иностранных.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

